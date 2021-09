Avortement: une loi diabolique

Chaque année depuis le début de ma carrière en enseignement, j’aborde la question de l’avortement aux États-Unis. Ce n’est donc pas d’hier qu’on tente d’atténuer la portée du célèbre jugement Roe vs Wade de 1973 qui décriminalisait la pratique, mais on n’a jamais été aussi près d’y parvenir.

La loi S.B. 8, qui entrait en vigueur hier, est non seulement particulièrement restrictive, elle est aussi sournoise. Elle s’inscrit d’abord dans la continuité des autres lois dites «heartbeat», c’est-à-dire qu’on ne peut pas pratiquer un avortement à compter du moment où on entend le cœur du fœtus. Dans le cas précis du Texas, aucun avortement ne pourra être pratiqué après six semaines de grossesse.

Déjà ceux et celles qui défendent le droit à l’avortement ont largement matière à s’indigner et à s’opposer. Leur tâche, tout comme celles des tribunaux, s’avérera cependant encore plus lourde qu’à l’habitude parce que les législateurs texans ont été particulièrement habiles ou retors selon le camp auquel on adhère.

La loi S.B. 8 est donc controversée sur le fond, mais elle l’est tout autant sur la forme, ce que semblent confirmer les avis de juges de la Cour suprême diffusés tard mercredi soir. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas à l’État ou à ses officiers qu’incombera le fardeau de faire respecter cette loi, mais bien aux citoyens, n’importe quel citoyen.

En effet, il sera possible d’intenter des poursuites judiciaires contre ceux qui pratiquent les avortements, mais aussi contre ceux et celles qui auraient facilité, d’une manière ou d’une autre, l’accès à l’avortement. Les citoyens qui entreprendront ces démarches pourraient également se voir octroyer la somme de 10 000$ par la partie défenderesse.

Non seulement on encourage la délation et ouvre la porte à une véritable chasse aux sorcières, mais l’État agit ainsi pour se protéger. En vertu d’un principe dit «d’immunité souveraine», on ne pourra déposer de poursuites contre l’État puisque ce sont les citoyens qui assument la mise en œuvre des procédures.

Le stratagème est habile et il pourrait éventuellement entraîner la fin du recours à l’avortement. On n’aurait même plus besoin de renier le principe du droit à l’avortement, il deviendrait presque impossible à faire respecter puisqu’entre 85 et 90% des avortements sont pratiqués après la sixième semaine de grossesse.

Dans les avis d’hier soir, la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur le fond de la question, elle s’est limitée à un refus d’interdire l’entrée en vigueur de la loi. Cinq des neuf juges, tous conservateurs, ne se sont pas opposés, alors que les trois juges progressistes et le juge en chef Roberts auraient aimé entendre tout de suite les argumentaires des parties impliquées.

Le droit à l’avortement subit donc présentement son test le plus sérieux et ses partisans craignent le pire en observant la domination conservatrice dans la composition du plus haut tribunal. Ont-ils perdu tout espoir? Les stratèges républicains et conservateurs ont-ils trouvé la formule magique pour parvenir à leurs fins?

Ce dossier est complexe et très chargé sur le plan émotif. Pendant qu’on débat, des femmes seront placées devant des situations dramatiques. Un poids d’autant plus grand que si on leur refuse le droit à un avortement, on ne fait rien de plus pour les aider elles ou leurs enfants. Pas plus qu’on n’impose des obligations au père des enfants. Malgré ce triste constat, tout n’est pas encore joué.

Tous les regards seront maintenant braqués sur la Cour suprême. Les neuf juges, prudents et discrets sur la mécanique de la loi, devront aussi considérer le fond. Depuis Roe vs Wade on permettait des avortements entre la 22e et la 24e semaine. La loi texane entre donc directement en conflit avec ce volet de la décision de 1973.

En attendant que la Cour se manifeste, on peut entretenir l’espoir que le droit à l’avortement puisse malgré tout survivre, la question est de savoir ce qu’il en restera dans la pratique. En raison des législations de plus en plus strictes, ce sont des milliers de cliniques d’avortement qui ont dû fermer leurs portes et plus de femmes encore qui ont dû se déplacer dans un autre État pour obtenir un encadrement médical.

En terminant, je me permets une petite suggestion de lecture pour ceux et celles qui se demandent à quoi ressemblait la situation de femmes américaines avant le jugement de 1973 qui décriminalisait l’avortement. Si La servante écarlate de Margaret Atwood vous fait frémir, il s’agit d’abord d’un roman d’anticipation. Je me tournerais plutôt vers L’œuvre de Dieu, la part du Diable de John Irving qui, lui, s’inspire de faits historiques vérifiables.

Dans un cas comme dans l’autre, on ne peut que craindre pour les droits des femmes, mais aussi pour le type de société ou de gouvernement qui se comportent comme le fait le Texas actuellement.