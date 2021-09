JEAN, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Marcel Jean, époux de madame Lise Huot. Il était le fils de feu monsieur Émilien Jean et de feu madame Marie-Anna Lachance. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie pour recevoir les condoléances.Monsieur Jean laisse dans le deuil son épouse madame Lise Huot; ses enfants : Nancy (Michel Lafrance), Dany (Josée Dionne) et Dominique (Mélanie Tremblay); ses petits-enfants : Alex-Anne (Karl Lajoie) et Marie-Eve Lavoie-Jean (Jessica Fillion), Jonathan, Gérémy, Mickaël et Matthieu; son arrière-petite-fille Charlie Jean; ses frères et sœurs : Rosaire (Carmen St-Gelais), Jean-Claude (Hélène Charest), Jean-Yves, Clermont, Claudette (Roger Lessard), Renaud (Micheline Lortie), Yvon et Denise; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Gaëtane Audet (feu Stanislas Jean), Laurian Bégin (feu Céline Jean) et Lisette Laberge (feu Carmel Jean) ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Huot: feu Louis, Odette (Yvon Bureau), Francine (Gilles Simard), Serge (Sylvie Prémont) et feu André; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Rose-Hélène (feu Fernand Pomerleau), Louisette (feu Henri-Louis Lachance) et Paul-Émile (feu Armande Duguay). Un remerciement spécial à madame Louisette Huot-Nadeau (tante) pour sa disponibilité et sa grande écoute. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux, 158, rue Bertrand, Québec (Québec) Canada G1B 1H7 ou à la Société St-Vincent de Paul pour le comptoir de Beauport 418-667-4565.