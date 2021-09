LEFEBVRE, Paul-André



Au CHSLD de St-Raymond, le 25 août 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Paul-André Lefebvre, époux de madame Claudette Juneau et fils de feu monsieur Maurice Lefebvre et de feu madame Pauline Paquet. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Lefebvre laisse dans le deuil, outre son épouse bien- aimée, ses fils: Danick, Pierre-Luc et Rémi (Mylaine Brouillard); ses petits-enfants: Vicky, Alexandra, Samuel, Alycia et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Maeva et Daevon; ses frères et soeurs: Jean-Pierre (Claire Perron), feu Jacques (Denise Blanchet) et Carole (Jacques Lefebvre); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Juneau: Rose-Hélène (feu Louis-Marie Jackson), Philippe (Denise Frenette), Huguette (feu Paul-André Papillon), Raymonde (Paul-Guy Julien), Pierre Tremblay (Chantal Lanseigne), Denise (Michel Paquet), Loraine (Pierre Rivard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à Mme Émilie Lepage travailleuse sociale pour son grand dévouement et au centre d'hébergement de St-Raymond pour leur disponibilité et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 10h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/.