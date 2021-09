LEPIRE, Noëlla



Au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus, le 23 août 2021, entourée de tendresse, nous a quittés notre sœur Noëlla Lepire, épouse de feu monsieur Claude Rhéaume, fille de feu Marie-Louise Paquet et de feu Alfred Lepire. Elle était native du Lac St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Louis-Philippe (John) Lepire (Thérèse Talbot), feu Hortense Lepire (feu René Rhéaume), Ginette Lepire (feu Richard Lefebvre), Mario Lepire (Carole Gagné), Doris Lepire (Pierre Laverdure). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume : Louisette Rhéaume (feu Émilien Rhéaume), Sylvie Rhéaume (Marcel Beaulieu); ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et au docteur Jean Morin. Elle a été confiée à lapour crémation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein, 1270, chemin Sainte Foy, local 101, Québec (Québec) G1S 2P7, tél. : (418) 683-1449, téléc. : (418) 683-7079, site Internet : www.reinquebec.ca.