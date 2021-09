HALLISSEY, Patrick (Pat)



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 22 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement monsieur Patrick Hallissey, chaleureusement entouré de son épouse et de ses deux filles. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Hallissey et de feu dame Flora Côté. Il demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Dallaire, ses filles dont il était si fier: Joann et Kim (Sylvain Cloutier); ses quatre petits-enfants qu'il adorait: James, Dehlia, Austin et Mandy; son frère et ses sœurs: feu Desmond Hallissey (feu Colette Bégin), feu Pearl Hallissey (feu Paul Larose) et feu Louise Hallissey (feu Paul Dion); sa belle-sœur et ses beaux-frères Dallaire et leurs conjoints; ainsi que neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Aviva pour les soins, plus particulièrement la tendresse donnée à son égard, durant les trois dernières années. De plus, un remerciement des plus sincères au personnel du Centre gériatrique de courte durée du CHUL pour les bons soins prodigués ainsi que pour l'accompagnement auprès de lui et de sa famille durant ce court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à l'organisme Deuil-Jeunesse, un organisme qui offre du soutien et de l'accompagnement aux personnes endeuillées. Les dons peuvent se faire en ligne à https://www.deuil- jeunesse.com/faire-un-don ou par téléphone au: 418-624-3666, sans-frais: 1-855-889-3666." Bye Dad, we love you! "