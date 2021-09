MARTEL, Fernand



À son domicile, entouré des siens, le 16 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Fernand Martel, époux de feu dame Françoise Paquin, fils de feu monsieur Charles Martel et de feu dame Marie-Anna Sauvageau. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 10h30La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Martel laisse dans le deuil ses enfants: Ghislaine (Gilles Lépine), Lucille (Denis Gosselin), Hélène (feu René Gendron), Benoit (Lydia Nadeau), Aline (Alain Lavallée) et Serge (Josée Hardy); ses petits-enfants: Julien, Catherine et Jean-François; Geneviève et Roxane; Emilie et Antoine; Émile; Vincent, Charles-Etienne et Megan; Jérôme et Justin ainsi que leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants: Jade, Joliane, Rémi, Angélique, Théo, Amy- Rose, Sam et Clovis; son amie de cœur Colette Lefebvre Savard et sa famille. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Martel et Paquin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon André-Darveau ainsi que le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières dont Djino Gosselin et François Blouin pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer, 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1 (www.fqc.qc.ca) ou à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile FRDJ, 606 rue Cathcart, bureau 440, Montréal, QC, H3B 1K9.