POULIN, Michel



Au SNT La Guadeloupe, le mardi 26 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Poulin, fils de feu madame Adélina Morin et de feu monsieur Georges Poulin. Il demeurait à Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle dule samedi 4 septembre de 9h30 à 10h15.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le frère de: feu Germain (feu Marie-Paule Talbot), feu Ghislaine, France (feu André Poulin), feu Clémence (feu Marcel Pouliot), feu Jean-Marc, feu Norbert, Clément, Céline (feu Gaston Demers), Huguette (Georges Drapeau), Richard (Clothilde Lapointe), feu Louisette (feu John Mc Gillis), Jacques (feu Lily Duval), feu Charlotte (Don Litvaq), feu Rénald et Hugues (Lise Pouliot). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du SNT La Guadeloupe et du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.