PARENT HUOT, Jeannine



Au Centre d'hébergement Saint- Raymond, entourée de l'amour de ses deux filles, le 13 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannine Parent, épouse de feu monsieur Claude Huot, fille de feu monsieur Arthur Parent et de feu dame Emérentienne Morin. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lade 9 h à 10 h 30et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laElle était la mère tant aimée de Christiane (Daniel Dion) et Lyne (Jean Shields). Elle était la grand-mère de Jean-François Shields (Christine Boudreau), Valérie Dion (Sylvain Chantal), Christian Shields (Andrée-Anne Moisan) et Pierre-Olivier Dion (Marianne Robitaille) ainsi qu'arrière-grand-mère de Thierry, Eliott et Victoria, Christopher et Tiffany, Ariel, Rose et Elizabeth. Outre son époux et ses parents, elle est partie rejoindre sa fille Suzanne, ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères des familles Parent et Huot. Elle laisse également dans le deuil son gendre Martin Lamarre ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille remercie chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leurs soins attentionnés et exceptionnels. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/ . Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.