Bond important des cas de COVID-19 en Ontario

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec est demeuré relativement stable par rapport à la veille, l’Ontario a ajouté jeudi 865 infections à son bilan, soit le plus haut total quotidien depuis le début juin.

• À lire aussi: COVID-19: 699 nouveaux cas et un décès de plus au Québec

Quatorze pertes de vie sont aussi à déplorer en Ontario, dont les données cumulatives depuis le début de la pandémie atteignent 567 071 cas et 9530 morts. La dernière fois qu’on avait signalé plus de 850 cas, c’était le 4 juin avec 914 malades supplémentaires. Mercredi, la province avait comptabilisé 656 cas, soit près de 200 de moins.

L’augmentation continue des cas en cette quatrième vague, portée par le variant Delta, fait en sorte que la moyenne de cas sur sept jours en Ontario est passée de 646 cas, la semaine dernière, à 728 cas cette semaine. La province la plus peuplée au pays va, à l’instar du Québec et d’autres provinces, imposer à son tour un passeport vaccinal. Dans son cas, ce sera à compter du 22 septembre, soit dans 20 jours.

Au Québec, après les 690 infections de mercredi, les autorités ont évoqué 699 cas et un décès jeudi. Les hospitalisations sont stables (138), mais une légère augmentation est mesurée pour les soins aigus (42, +2).

Avec l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, mercredi, lequel permet d’accéder à des activités non essentielles après deux doses de vaccin, le taux de vaccination des 12 ans et plus atteint 86 % pour la première dose et 79 % pour la seconde.

En Nouvelle-Écosse, cinq nouvelles infections à la COVID-19 ont été rapportées, portant le nombre de cas actifs dans la province à 60.

La situation au Canada: