HARDY, Michel



À Lévis, le 7 août 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Michel Hardy, époux de madame Huguette Grégoire, fils de feu monsieur Eugène Hardy et de feu madame Jeanne-D'Arc Lepage. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Jasmine (Sébastien Thibodeau) et Marie-Li; son frère Claude (Lise Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances en respectant les règles émises par la Santé Publique au complexeà compter de 9h.