BOUCHARD, Fernande



À son domicile, entourée de l'amour des siens, à Rivière-à-Pierre, le 31 décembre 2020, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée dame Fernande Bouchard, épouse de feu monsieur Valère Delisle, fille de feu monsieur Raoul Bouchard et de feu dame Marie-Anne Richard. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléances à lade 12h à 13h45,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Claudette, Ghislaine, Richard (Françoise Le Tiec), feu Monique (Fernand Carrier), Francine (Denis Lévesque), René (Marie-Rose Renaud) et Pierre; ses petits-enfants: Patrick, Sylvain, François, Dominic, Nancy, Daniel, Claude, Robert, Éric, Marie-Pier et Steeve; ses arrière-petits-enfants: Kristina, William, Rosalie, Alyson, Erika, Christopher, Mavrick, Nolan, Zachary, Aurélie, Zoé, Mia, Raphaël, Maïka, Loic, Xavier, Flora, Emerick et Thomas; sa cousine Estelle Plamondon Guérin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Valère Delisle et sa fille Monique, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: feu Bruno (feu Gisèle Martel), feu Claire (feu Philippe Lacombe), feu Maurice, feu Adrien, feu Rosario, feu Robert (feu Marguerite Muir), feu Rachel et feu Lucien; de la famille Delisle: feu Olivette (feu Théodore Bédard, feu Tony Laroche) et feu Irène (feu Roland Lavoie). La famille tient à remercier sincèrement le Dr Gilles Hamel, son médecin de famille, ainsi que le personnel du CLSC pour les services offerts pour qu'elle puisse demeurer sereinement et vivre facilement dans sa demeure avec ses filles.