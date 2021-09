ROBICHAUD, Yanthe Michèle



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 10 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Yanthe Michèle Robichaud, épouse de feu monsieur Gilles Caron en premières noces et de feu monsieur Robert Robitaille en deuxièmes noces. Elle était la fille de feu monsieur Thomas Robichaud et de feu dame Régina Chouinard. Native de Saint-Perpétue L'Islet, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Serge Caron (Michelle Boutin), Régys Caron (Louise Bernier), Dominique Caron (Vital Bourgault), Pierre-Yves Caron (Lisette Labbé) et David Caron (Julie Hinse); ses 10 petits-enfants, ses 17 arrière-petits-enfants et ses beaux-frères belles-sœurs de la famille Caron: Clément (Fernande Touchette), Julien (Louise Alain), Robert, Louise (Claude Lord), Rachel (Jacques Gosselin), Laurence (Marcel Marier), Jocelyne (Jean-Guy Marier) et Jean-Louis sans oublier tous les membres de la famille Robitaille, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Lucia, Adrien, Léonard, Servule, Honorine, Lucienne, Thérèse, Lise, Rolande, Rachel, Jean-Yves et Pierre. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du centre d'hébergement d'Assise pour les soins et services attentionnés et professionnels prodigués à leur mère. Ils méritent toute notre reconnaissance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 tél.: 418-682-6387