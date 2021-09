BARON, Maurice



À la suite du décès de Maurice Baron, survenu le 19 décembre 2020, le temps est venu de le saluer une dernière fois. Son épouse, Yolande Paradis, vous informe que la famille vous accueillera à la Maison funéraireà compter de 9 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial.Natif de St-Agapit, il était le fils de feu Antonio Baron et de feu Juliette Boucher. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants: Mario et sa fille Noémie (Pier-Luc Bernier), Jocelyne (Michel Couture) et leur fille Mélina, Marthe (Jacques Fillion) et leurs filles Elsa (Frédéric L.-Pagé) et Corinne (Nelson Bergeron) ainsi que Nathalie (Olivier Neau) et leurs fils Maxime et Baptiste. Ses arrière-petits-enfants: Théo et Alice Pagé, dont il était très fier. Ses frères: Gérard (Feu Cécile Laroche) et Roland (Hélène Lacasse). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: feu Raymond, Réal (feu Louise Desrochers, Monique Michaud), Gisèle (Roger Nadon), Aline (Benoit Garneau), André (Nicole Gagnon), Camil (Danielle Bouchard) et Jean-Guy (Lise Huot); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: Georges, Marguerite (sœur du Bon-Pasteur de Québec) et Richard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6. https://www.diabete.qc.ca/fr/