MONTREUIL CANUEL, Célyne



La tristesse éprouvée par ses proches se juxte à la gratitude d'avoir connu cette femme, modèle d'amour, d'accueil, de dévouement et de résilience, qui a su dire un Oui confiant à la Vie et ce, jusqu'au bout.Le 8 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement à la maison, portée par l'amour des siens, madame Célyne Canuel, épouse de feu Robert Montreuil. Elle était la fille de feu Adalbert Canuel et de feu Alice Bernier. Elle était originaire de Cabano et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 11 heures. Après la cérémonie, un cortège emmènera ses cendres qui iront reposer auprès de son époux au Mausolée de la Paix du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles: Ann (Denis D'Amours), Francine, Hélène (Jean Morin) et Suzanne (André Buteau); ses petits-enfants: Marie-Hélène D'Amours (Nicolas Devertin), Pierre-Olivier D'Amours, Jean-Sébastien D'Amours (Vincent Chagnon), Marie-Élisabeth D'Amours (Samuel Carrier), Maude-Émilie Méthot (Benoît Tassé), Jean-Robert Méthot (Sélèna Dubé), Charles-Antoine Moreau, Jean-Frédéric Moreau (Lilia Rekkam), Gabriel Moreau (Angelica Brachelente), Louis-Charles Buteau, Marie-Ange Buteau, Justin Buteau; son arrière-petite-fille Léonie Moreau; son frère Colomban (Ernestine Lepage) et le reste de sa fratrie qui l'a précédée vers l'au-delà: feu Colombe (Jean-Charles Pomerleau), feu Bérard, feu Madone, feu Bertrand, feu André; ses belles-sœurs: Diane Montreuil (feu Gérard Montreuil), feu Françoise Montreuil (François Quesnel) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier la Dre Marie-Claire Lemay pour son professionnalisme et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, 514 861-9227.