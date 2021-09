SAMSON, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 25 août 2021 à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Claude Samson, fils de feu Joseph Samson et de feu Louise Guillemette. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Madame Nicole Robitaille (ainsi que ses enfants et petits-enfants), ses enfants: Annie Samson (Stéphane Roy), Frédérick Samson (Marie-Frédéric St-Pierre Boucher), leur mère Denise Lespérance, ses petits-enfants: Marie-Andrée Roy, Coralie Roy, Samuel Samson et Raphaël Samson, son frère et sa soeur: Denis Samson (Michelle Beaulac), Marielle Samson; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins et les attentions donnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.de 14h30 à 17h30.