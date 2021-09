ROUX, Lucie



Au Pérou, le 15 août 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Lucie Roux, épouse de monsieur Guy Trudel. Elle était la fille de feu dame Ursule Arseneau et feu monsieur Armand Roux. Elle demeurait à Québec.le vendredi 3 septembre de 13 heures à 17 heures et de 19 heures à 21 heures.et de là au cimetière Saint-Christophe d'Arthabaska. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Guy; ses enfants : Charles (Jessica Clavet-Poulin), François, Philippe (Esmeralda Lopez) et Anne-Marie; ses petits-enfants : Mark-Antoine Trudel (Bianka Simard), Ann-Sophie Trudel, Elliot Trudel et Noémie Trudel; son frère Gabriel (Agathe Corriveau) et sa sœur Hélène; sa nièce Geneviève et son neveu Nicholas ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement les gens du Pérou, plus spécifiquement ceux de Yanahuara pour leur soutien, leur humanisme et leur attitude bienveillante concernant le rapatriement du corps au Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Médecins Sans Frontières : 551 rue Adelaide Ouest, Toronto, Ontario, Canada M5V 0N8, tél. : 1-800-982-7903