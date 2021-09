Couche-Tard plus vulnérable aux offres d’achat hostiles

Dès décembre, le géant lavallois Alimentation Couche-Tard sera plus vulnérable aux offres hostiles d’acquisitions de la part de ses rivales. Le cofondateur de la chaîne, Alain Bouchard, a toutefois voulu se faire rassurant, hier, auprès des actionnaires.

C’est une clause signée en 1995 par les cofondateurs qui viendra changer la donne pour la multinationale de dépanneurs et de stations-service. En fin d’année, les titres à 10 votes par action deviendront des actions ordinaires.

Cela se traduira par une perte de pouvoir sur la compagnie pour les premiers dirigeants du fleuron québécois. Selon l’entente, ce changement devait s’appliquer dès que les quatre cofondateurs dépassaient les 65 ans.

Le plus jeune, Jacques d’Amours, atteindra cette marque en décembre. Alain Bouchard, Richard Fortin et Réal Plourde ont déjà plus de 65 ans.

Cette structure, qui octroie actuellement 67,9 % des droits de votes au quatuor, leur permet de bloquer une offre d’achat, qu’elle soit sollicitée ou non.

Par exemple, Couche-Tard a tenté de mettre la main en début d’année pour 25 milliards de dollars sur le géant français Carrefour.

Ce dernier pourrait tenter le coup inverse et cette proposition devrait être soumise aux actionnaires.

À partir de décembre, selon les données de la circulaire de sollicitation 2021, le poids des cofondateurs pour enrayer cette proposition sera réduit à 23,36 %.

En 2016, dans une entrevue avec La Presse, M. Bouchard avait qualifié cette clause en 1995 « d’erreur ».

Bornes de recharge au Québec

Hier, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires qui s’est déroulée de façon virtuelle, le président exécutif du conseil a assuré que ce changement n’aura pas d’impact sur la société.

« Il s’agit pour nous d’un non-événement », a-t-il indiqué aux actionnaires.

« Nous ne prévoyons aucun changement dans la façon dont nous gérerons la société. Je reste pleinement engagé dans sa réussite stratégique et un gardien attentif de la confiance des actionnaires. Je suis convaincu que notre taille, notre culture dominante, notre stratégie gagnante et les structures que nous avons mises en place, tant sur le plan du leadership que celui de la gouvernance [...] serviront bien la société », a-t-il ajouté.

Pour les prochaines années, la direction de Couche-Tard a souligné vouloir continuer de grossir par acquisitions et de façon organique.

En 2020-2021, l’enseigne québécoise a notamment mis les pieds en Asie avec l’achat des dépanneurs Circle K à Hong Kong et à Macao pour 475 millions $. La direction souhaite y poursuivre son expansion, tout comme aux États-Unis.