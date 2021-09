DOIRON, Isabella Dugas



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 19 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Isabella Dugas, épouse feu Euloge Doiron, fille de feu Stanislas Dugas et de feu Rosalie Godin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 4 septembre 2021 de 12h30 à 13h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle est partie rejoindre son époux Euloge Doiron, son fils André, sa soeur Rose-Ella Dugas (feu Paul-Émile Thomas), son frère Théotime Dugas (feu Gisèle Girard). Elle laisse dans le deuil, sa fille Diane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits neveux, petites nièces et arrière-petites-nièces, parents et ami(e)s qu'elle aimait beaucoup. Ne pas envoyer de fleurs. Faites lui chanter des messes ou faire un don pour la Fondation Canadienne du rein, 1270, chemin Sainte Foy, local 101, Québec (Québec) G1S 2P7, tél.: (418) 683-1449, téléc.: (418) 683-7079, site Internet: www.reinquebec.ca