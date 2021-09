LANGLOIS, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2021, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé accidentellement monsieur Yvon Langlois, époux de madame Micheline Bolduc et fils de feu Camille Langlois et de feu Antonia Bernard. Il demeurait à Saint-Raphaël.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nathalie (Denis Bolduc), Caroline (Eric Fortier) et Sophie; ses petits-enfants: Sabrina (Marco), feu Joanie, Stéphanie (Joël), Marie-Pier (Émile), Jérémy et ses arrière-petits-enfants: Loralie, Jayden, Annabelle, Antoine et Julien. Il était le frère de: feu Laurette (feu Léonard), Irène (feu Léopold), feu Roger (Lise), Bernard (Gabrielle), Denise (Marcel), Gervais (Nicole), feu Marie-Marthe, Ghyslain (Agathe), Gilles (Lise), Jacques et le beau-frère de: feu Ronald Bolduc et Gaétan Bolduc (Sylvie). Il laisse également dans le deuil ses filleuls: Christian et Maxime; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et ami(e)s.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Communauté de Saint-Raphaël) 2815-A, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0 site internet : www.sbdb.ca/faire-un-donLa direction des funérailles a été confiée à la