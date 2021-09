RHÉAUME, Armand



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 20 août 2021, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Armand Rhéaume, époux de dame Hélène Laverdière, fils de feu Napoléon Rhéaume et de feu Graziella Drolet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène Laverdière; son fils et sa fille: Daniel (Sylvie Labrecque) et Anne; son frère et sa sœur: Pierre (Denise Côté) et Nicole (Rosaire Jolin); ses belles-sœurs: Lise Côté (feu Lucien Rhéaume), Réjeanne Gagnon (feu Jean-Paul Laverdière); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Françoise (Henry Hethrington), Georgette (Jacques Dorval), René, Roger, Colette (Robert Samson), Rita (Marc Létourneau) et Pierrette; ses beaux-parents: Adélard Laverdière et Marie-Anne Blouin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laverdière: Marie-Ange (Georges Breton), Irma (Gérard Blouin), Aline, Maurice (Estelle Roy), Émilien, Lucien, Jeanne, Germaine, Noëlla, Adélard et Raymond. La famille tient à remercier le personnel soignant du 6e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294