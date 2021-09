Des projections d'hospitalisations sous contrôle, selon l'INESSS

L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) ne prévoit pas de dépassement des capacités hospitalières au Québec, malgré une augmentation des cas de COVID-19 pour une septième semaine consécutive.

• À lire aussi: Bond important des cas de COVID-19 en Ontario

• À lire aussi: Le Québec rapporte 699 nouveaux cas

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

On note présentement une augmentation de 14% des cas de coronavirus.

Les personnes les plus touchées par la COVID-19 actuellement sont les 60 ans et plus, qui comptent pour 74% des cas et 60% des hospitalisations. C'est dans la région métropolitaine où il y a le plus haut taux d'hospitalisation, c'est-à-dire 90 %.

Selon l'INESSS, il n'y aura pas de dépassement des capacités hospitalières dans la grande région de Montréal et ailleurs au Québec pour les deux à trois prochaines semaines.

«On regarde les nouveaux cas dans la semaine, et on est en mesure d'anticiper parmi les nouveaux cas qui ont été diagnostiqués combien de patients pourraient être hospitalisés au cours de la semaine et des jours qui suivent, et ça, c'est à la hausse», explique Michèle de Guise, vice-présidente scientifique de l'INESSS. «On a plus d'hospitalisations et plus de gens aux soins intensifs. L'hospitalisation aux soins intensifs, on n'en parle pas beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose de complètement anodin. Trente pour cent des patients hospitalisés auront un séjour aux soins intensifs, donc il ne faut pas l'oublier, avec toutes les complications qui s'ensuivent et la pression sur le système de santé.»

D'autres projections sont faites en collaboration avec les experts de l'Université McGill. «On fait des projections sur trois semaines. On les publie sur quatre semaines, mais vous voyiez qu'au-delà de la troisième semaine il y a plus d'incertitude.»

Les prédictions sont assez juste lorsqu'elles sont publiées sur trois semaines, selon Mme de Guise. «Il n'y aura pas de projection exponentielle pour les trois prochaines semaines, mais chaque semaine, on les remet à jour ces projections-là.»

Mme de Guise explique que les hospitalisations vont continuer d'augmenter sur l'ensemble du territoire québécois, particulièrement à Montréal et à Laval. «On met ça en relation avec des lits désignés par le ministère de la Santé. Ces lits-là, c'est une capacité théorique maximale pour être capable de continuer les activités en évitant de faire des délestages massifs. Dans les faits, l'augmentation des hospitalisations se traduit quand même par une pression sur les hôpitaux, qui doivent travailler fort pour maintenir la capacité régulière et rattraper le temps perdu.»

La vice-présidente scientifique de l'INESSS que si son organisation peut prévoir à court terme, la santé publique peut en revanche faire des prédictions épidémiologiques à plus long terme.