LANDRY, Renette Soucy



À Québec, le 19 août 2021, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Renette Soucy Landry, fille de feu Tréflé Soucy et de feu Joséphine Caron, elle demeurait à Québec. Elle est allée rejoindre son époux, feu Joseph Landry. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Georges (Monic Rodrigue), Henri, Gisèle (Réal Léveillée), Gaétan et Richard (Suzanne Lemay-Landry). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Leger (Alice Bélanger), Yvon, Norma (feu Yvon Thériault) et Réjean (Jocelyne). Elle laisse également dans le deuil ses sept petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Soucy Landry auLa famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h auLa famille aimerait remercier tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour tous les bons soins prodigués à leur mère. En marque de sympathie, la famille demande de faire un don à la fondation de l'hôpital St-François d'Assise. Pour rendre hommage à madame Soucy Landry , nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com