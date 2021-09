BILODEAU, Édith Proulx



À Québec, le 20 août 2021, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédée dame Édith Proulx, épouse de monsieur Jocelyn Bilodeau. Elle était la fille de dame Yvette Turgeon et feu monsieur J. Stanislas Proulx. Elle demeurait à Québec.La famille se réunira en toute intimité à lade 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jocelyn Bilodeau et sa mère madame Yvette Turgeon; ses enfants: Stéphane (Marie Fleur Risco) et Serge; ses petits-enfants: Florence Guenette, Hélysa, Sarah et Amélia Bilodeau; ses frères et sœurs: Louis-Marie, Denise (Steve Cohn), Gisèle, Yolande (Jean-Paul Ferland), Madeleine (Claude Laferrière), Eugène et Céline (Claude Bussière); ses belles-sœurs: Christiane (Yvan Guilbeault) et Martine ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l' Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111, site web : https://poumonquebec.ca