MARCHAND, Annie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, de Québec, le 21 août 2021, à l'âge de 56 ans, est décédé Annie Marchand, épouse de Paul Gagné. Elle était la fille de feu M. Clément Marchand et de feu dame Andrée Thivièrge. Elle laisse dans le deuil son frère Yves Marchand (Colombe Côté), ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie à l'église, soit de 12h30 à 13h30. Elle a été confiée àPrière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à la Fondation pour la recherche du cancer du sein.