LACROIX, Thérèse Giguère



Au centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 20 août 2021, à l'âge de 87 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Thérèse Giguère, épouse de feu Adrien Lacroix. Fille de feu Maurice Giguère et de feu Marie-Jeanne St-Gelais, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Pierre Tremblay), Denis, Christian (Pascale Demers), Louise (Jean-François Dubé) et Stéphane (Julie Pouliot); ses petits-enfants: Marie-Pier (Olivier Laferriere), Stéphanie, Frédéric et Laurie-Ann; ses arrière-petits-enfants: Camille et Rosalie; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude, Denise (Normand Chatigny), feu Paul-Émile (Denise Laroche), feu Micheline, Marc (Nicole Delisle), Diane (Yvon Gagnon), feu Maurice (Huguette Garneau), Lise (Gilbert Fournier), Yves (Esther Bastien) et Pierre (feu Diane Légaré); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacroix. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 10h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Giguère. Pour rendre hommage à Mme Giguère, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.