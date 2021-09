HAMEL, Claude



À la maison, le 7 avril 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Claude Hamel. Il était le fils de feu monsieur Jean-Paul Hamel et de madame Rachel Hamel. Il laisse dans le deuil ses enfants: Annie Hamel (Steve Dessureault), Karine Hamel (Stéphane Mailhiot), Émilie Hamel, (Pierre-Luc Bergeron) et Vincent Hamel; ses petits-enfants: Léo Hamel-Dessureault, Juliette Bergeron, Rose Bergeron; ses filles de coeur: Anne-Julie Sanfaçon et Raphaelle Sanfaçon; ses frères et sa sœur: André Hamel (Lucie Provost), Gilles Hamel (Linda Girard), Benoît Hamel (Marie-Paul Legault), Marc Hamel et Sandra Hamel (Michel Harvey); la mère de ses enfants: Francine Proulx, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances audès 9h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Cancer. (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Hamel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.