LAPRISE, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 1er décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Laprise, époux de feue Denise Cléroult. Né à St-Grégoire-de-Montmorency, le 19 décembre 1941, il était le fils de feu Laura Laforest et de feu René Laprise. Il demeurait à Québec (Beauport). La famille recevra les condoléances à :de 13h à 15hMichel laisse dans le deuil ses enfants : Steeve et Mario; sa bru Durbelys Aguilar; ses petits-enfants Thomas et Marie-Anna, Frederic, Gabriela et Annabelle; son amie Fernande Dorval; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Denise, Yvon (Raymonde Bélanger), Réjean (Hélène Michaud), Joachim Gagnon, Diane Hébert Laprise et Joyce Cloutier; sa tante Yvonne Milliard Laforest. De la famille Cléroult/Pépin: sa belle-sœur Dorice, ses beaux-frères Réal (Danielle) et Médéric (Charlotte), son oncle Gilles Pépin; ses neveux et nièces: René, Roger et Eric, Sylvie, Nathalie et Gaetan, Lucie et Denis, Yves et David, Régis, Raynald et Isabelle, Marc-André et Frédéric; David et Vincent, Chantal, Martin et Cédric, Jocelyn. Il laisse également dans le deuil son grand ami Clément Langevin ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il rejoint paisiblement nos bien-aimés disparus: Pierrette, Raynald, Lucien, Rémi, Yolande, Colette, Ginette, André, Clément et Daniel Laprise, Juliette Cloutier, Hector et Benoit Binet, Denis, Christian et Alain Labelle, Marie-Anna Pépin, Jean-Marc, Claude, Jacques et Richard Cléroult. La famille remercie tout le personnel de la Villa L'Heureux Séjour pour l'attention portée dans les dernières années ainsi que la Dre Annie Thériault pour ses soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'un des organismes suivants : Société Alzheimer de Québec (418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com), l'Association pulmonaire du Québec (1-800-295-8111, www.pq.poumon.ca), l'Association québécoise de la douleur chronique (1-855-230-4198, www.douleurchronique.org) et la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal (1-877-518-2525, www.dondationicm.org).