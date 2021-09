[EN DIRECT] Fédérales 2021: le Face-à-Face de TVA débute dans quelques heures

Les quatre chefs des principaux partis fédéraux sont attendus jeudi soir afin de débattre en français pour la première fois depuis le début de la campagne électorale.

Justin Trudeau, Erin O’Toole, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet pourront croiser le fer sur de grands enjeux de société comme la pandémie et la reprise économique, l’environnement, les questions de santé ou encore les armes à feu et défendre leur programme politique.

Les dirigeants ont profité de leur journée pour se préparer en privé à cet affrontement, mis à part le chef néodémocrate qui a choisi de sortir avec son «food-truck» à poutine pour un événement de campagne. Il en a aussi profité pour s’adresser aux médias.

«Nous voulons que les Québécois sachent que nous avons un plan et que notre plan va les faire passer en premier. Notre plan va faire en sorte que les Québécois n’aient pas à supporter le coût de la pandémie et de la reprise», a soutenu M. Singh lors de son point de presse à Montréal en début d’après-midi.

Il s’agira par ailleurs de la première expérience de débat pour le conservateur Erin O’Toole, les trois autres chefs ayant déjà participé à cet exercice lors des dernières élections fédérales de 2019.

Le débat pourrait donner un nouvel élan dans cette course électorale alors que le Parti libéral du Canada (33 %), le Bloc québécois (28 %) et le Parti conservateur du Canada (20 %) se livrent bataille dans les intentions de vote des Québécois, selon le sondage Léger-Le Journal-TVA dévoilé jeudi matin. Le Nouveau Parti démocratique a quant à lui récolté 13 % de ces intentions de vote.

La confrontation de deux heures sera animée par le chef d’antenne de TVA, Pierre Bruneau, dès 20 h.

Le «Face-à-face 2021» sera diffusé simultanément sur les ondes de TVA et de LCN, sur le site web tvanouvelles.ca, sur les plateformes numériques du Journal, ainsi qu’à QUB radio.

Sophie Thibault et ses analystes politiques reviendront sur le débat dès 22 h pour analyser les bons et moins bons coups des politiciens.

