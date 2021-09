BEAULIEU, Gisèle Boivin



À l'Hôpital Général de Québec, le 31 juillet 2021, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Gisèle Boivin, épouse de monsieur Roger Beaulieu, fille de feu madame Marie-Louise Ratté et de feu monsieur Maurice Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Brigitte Bourgault), Daniel (Audray Cloutier); ses petits-enfants: William, Leslie et Margot; sa belle-soeur Lucille Boivin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'unité 250 du CHSLD de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place lors des funérailles.