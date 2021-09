CARRÉ, Yvette Caron



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 19 août 2021 à l'âge de 100 ans est décédé Mme Yvette Caron, épouse de feu Capt. Gabriel Carré. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Cap St-Ignace.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Michelle Mathurin), Gilles (feu Lise Morin, Céline Ratté), Hélène (Michel Pakenham); ses petits-enfants: David (Marie-Josée Boivin), Marie-Eve (André Potvin), Françoise (Jean-Michel Charron), Anne-Marie (Louis Roussel); ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Laurence, Rosalie, Juliette et Gabrielle. Elle était la sœur de: feu Marie-Paule (feu Gérard Kirouac), feu Louis (feu Gertrude Caron), feu Rolland (feu Thérèse Carré), feu Thérèse (feu Rolland Bédard), feu Maurice, feu Marie-Berthe (feu Gaston Anger), feu Irène (feu Gérald Sirois); de la famille Carré, elle était la belle-sœur de: feu Paul (feu Monique Bélanger, feu Rachel Guimont), feu Georges-Henri (feu Elise Cloutier), feu Michel, feu Julienne (feu Hector Leclerc), feu Thérèse (feu Rolland Caron), feu Georgette, feu Bergerette (feu Louis Gagnon), feu Rachelle (feu Paul Blais), feu Jean-Marc (feu Elise Cloutier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Cap St-Ignace ainsi que le Dr Chapleau pour leur écoute, leurs attentions, leur délicatesse, leur respect et tous les soins prodigués.