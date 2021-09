BOUFFARD, Charles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Charles " Charlie " Bouffard, époux de madame Jacqueline LaRue, fils de feu monsieur Paul-Henri Bouffard et feu madame Margaret Hatchett. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses deux fils, Pierre (Nathalie Soucy) et Éric (Martine Côté), sa sœur Mariette, ses nièces et belles-sœurs, autres membres de la famille, collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont su, en toute bienveillance, lui prodiguer de bons soins au cours des dernières années de sa vie, et qui faisaient partie du personnel de la Résidence Le Saint-Patrick, du CIUSS de la Capitale-Nationale et, plus récemment, de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec.