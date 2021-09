GARNEAU, Marguerite



À l'hôpital régional de Portneuf, de Saint-Raymond, le 2 novembre 2020, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Marguerite Garneau, épouse de feu Antonio Côté. Elle était la fille de feu Joseph Garneau et de feu Albertine Genest. Elle demeurait à Saint-Alban. Madame Garneau laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu René Rivard), Réjeanne (Nelson Fraser) et Johanne (Sylvain Lépine); ses petits-enfants: Carl Fraser (Valérie Bussières), Dave Fraser son amie Johanie Lefebvre et Andréanne Rivard (François Boucher); ses arrière-petits-enfants: Jade, Megan et Brandon Fraser ainsi que son filleul Jocelyn Côté. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères: Norbert (Yolande Lachance) et Jean-Louis (Johanne Martin). Elle était la sœur de feu Lucien (feu Jeanne Lachance), feu Raymond (feu Alice Audet) et feu Florent (Thérèse Tessier). Elle était la belle-sœur de feu Rose Côté (feu Maurice St-Amant) et feu Armand Côté (feu Emilienne Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amie(s).et de là au cimetière paroissial sous la direction de laLa famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour la qualité des soins prodigués à notre mère et l'empathie manifestée à l'égard de notre famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint Cyrille, Saint Raymond QC G3L 1W1 fondation@santeportneuf.ca