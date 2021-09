PLANTE, Georges



À l'Hôpital St-Francois d'Assise, le 12 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Georges Plante, conjoint de Nicole Parent. Il était le fils de feu madame Lucia Langlois et de feu monsieur Louis Plante. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Raida Perez) et Dany; ses frères et sœurs: Albert (feu Elizabeth Vautier), feu Marie-Jeanne (feu Lucien Poulin), feu Yvette (feu Lucien Bissonette), feu Jean-Louis (Ginette St-Laurent), feu Georgette (feu Anselme Blais), feu Thérèse (feu Clément Langlois), feu Roland (feu Simone Doyon) et feu Rosario (Gisèle Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc Parent (Rachel Couture), André Parent (Danielle Proulx) et Jaques Parent; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il a été confié àLa famille recevra les condoléances en la1 de 13h à 14het de la mise en terre des cendres. La famille remercie le personnel du manoir Sacré-Cœur pour avoir bien pris soin de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.