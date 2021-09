BEAULIEU, Carole



À l'Hôpital Chauveau, le 23 août 2021, à l'âge de 72 ans, nous a quittés une femme extraordinaire remplie d'amour et de générosité, dame Carole Beaulieu, épouse de monsieur Jean Roberge, fille de feu Léopold Beaulieu et de feu Anne-Marie Gravel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera deux heures avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean; ses enfants: Mélanie (Jr. Cabana), Jean-François (Valérie Chamberland) et Mathieu (Judith Provencher); ses petits-enfants: Jennifer, Tristan, Mélyanne, Cédrick, Rose-Marie, Justin, Novaly, Evy Ann, Malika, Jadélie, Séléane et Nicolas; ses frères et sœurs: Paul-Henri (Colette Ouellet), Gilles, Raynald (Pierre Labbé), feu Gaétan (Jocelyne Ruest), Yves (Lyse Ruel), feu Alain (Danielle Laperrière), Richard (Gaétan Richard), Daniel (France Lamontagne), Doris (Georges Lafforgue), Linda et Jacques (Jocelyn Faucher), ainsi que Lucie Grenier que Carole appelait affectueusement (Ti-sœur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge: Jacques (Gisèle Bertrand), Pierre (Colette Gaumond), Claude (Maryline Gagnon), Monique (Gary Allan), Lynda et André, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. Un remerciement tout particulier à ses sœurs Linda, Doris, petite-sœur de cœur Lucie et sa bru Valérie ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.