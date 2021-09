Football collégial: un gros match en Estrie pour les Titans de Limoilou

Même si c’est seulement la deuxième semaine d’activités au football collégial, l’affrontement entre les Titans de Limoilou et les Cougars de Champlain-Lennoxville s’avère très important pour la suite des choses.

Les deux formations ont remporté aisément leur premier affrontement après avoir démontré une grande étanchéité défensive. Inutile de rappeler à l’entraîneur-chef Dave Parent la difficulté de remporter un match au domicile de Lennoxville.

«Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de Limoilou qu’on batte les Cougars en Estrie. On avait gagné facilement dans notre seule partie jouée l’an dernier sur notre terrain et je sais qu’ils sont une organisation fière. Ils s’en souviennent et ils vont nous attendent de pied ferme.»

Le pilote avoue que la rencontre sur la route a une saveur extraordinaire cette année en raison du calendrier par section en division un.

«C’est notre seul vrai voyage cette saison et avec une victoire, on s’aiderait beaucoup pour ne pas revenir ici en séries éliminatoires. C’est certain qu’un duel défensif est à surveiller, mais je pense que c’est l’équipe qui va faire le plus de jeux explosifs dans les deux autres phases de jeu qui va remporter la rencontre.»

Ouverture locale

Dans l’autre rencontre de la section Nord-Est, les Élans de Garneau inaugureront leur saison locale en recevant les Faucons de Lévis. La troupe de Dominic Picard devra imposer son rythme face aux visiteurs.

«C’est vraiment un style différent que la semaine dernière puisque les Faucons sont très explosifs en attaque et ils jouent avec un tempo beaucoup plus rapide. L’élément clé sera de ne pas donner de longs jeux en défensive. En attaque, on veut finir nos séquences offensives et je veux voir du caractère de mes joueurs», affirme l’entraîneur-chef des Élans, qui auront un nouveau gilet pour l’occasion.

Du côté des Faucons, l’équipe a très hâte de disputer son premier match. L’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard avoue que ses gars sont crinqués pour le début de la saison. «Nos gars ont les deux pieds bien au sol, mais ils sont enthousiastes de finalement pouvoir jouer. On a un petit avantage dans la préparation parce que nous avons un match sur lequel nous baser. Je veux seulement que nos athlètes jouent chaque jeu à 100%, peu importe le résultat.»

L’entrée en vigueur du passeport vaccinal ne devrait pas être un problème pour les trois formations qui ont tous leurs joueurs doublement vaccinés selon les trois instructeurs.

Début du scolaire

La longue fin de semaine de la fête du Travail donnera également l’occasion aux plus jeunes joueurs de football de renouer avec leur passion. Le football scolaire est de retour dans plusieurs institutions de la province. En juvénile division un, trois formations de la région seront en action.

Les Condors de Saint-Jean-Eudes seront les premiers à pouvoir fouler le terrain vendredi soir. Les champions du dernier Bol d’or en 2019 accueilleront l’École secondaire du Triolet à 19h au stade Sylvain-Prémont. Le lendemain, l’Académie Saint-Louis accueillera les Loups de Curé-Antoine-Labelle à 13h30 et l’École secondaire Armand-Corbeil visitera le Séminaire Saint-François à 18h30.

Le responsable des sports de l’Académie Saint-Louis, Daniel Fleury, ne prévoyait aucun problème majeur avec l’application du passeport vaccinal. «Nos joueurs sont avertis depuis longtemps et sont doublement vaccinés. Il y a quelques mesures additionnelles à mettre en place comme de faire asseoir les gens dans les estrades, mais ça devrait bien se dérouler comme nous n’avons pas une foule de plus de 500 personnes.»