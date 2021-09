Forte hausse de la valeur des maisons à Québec, mais impact limité sur les taxes municipales

Malgré la hausse importante de la valeur des maisons dans l’agglomération de Québec, la Ville de Québec assure que l’impact sur les taxes résidentielles et commerciales sera limité.

• À lire aussi: Quelle hypothèque puis-je me payer avec un loyer mensuel de 900$?

C’est ce qui se dégage du nouveau rôle d’évaluation 2022-2023-2024, déposé jeudi matin. Ce document donne une photographie de la valeur des immeubles à Québec en date du 1er juillet 2020, soit au tout début de la pandémie.

On y apprend que la hausse des valeurs dans le secteur résidentiel a été de 3,5%, soit deux fois et demie plus qu’au rôle précédant (+1,4%). Dans l’unifamilial, la hausse enregistrée fut de 3,2% (contre à peine +0,3% il y a trois ans).

Source: Ville de Québec

Aussi, une croissance est visible pour les propriétés de 2 à 5 logements (+3,4%) et pour les immeubles de 6 logements et plus (+8,3%). Dans le marché des copropriétés divises (condominiums), une baisse de valeur (- 0,6%) a été calculée. Il y a trois ans, la baisse avait été beaucoup plus marquée (- 4,3%) pour les condos.

Chose certaine, la Ville jure qu’elle «n’utilise pas le rôle (d’évaluation) pour augmenter ses revenus». Ainsi, la municipalité «procédera comme à l’habitude à l’annulation de l’effet de la variation de valeur des propriétés sur les revenus de taxation de la Ville», a-t-on ajouté.

Concrètement, Chantal Pineault, trésorière et directrice du Service des finances, a expliqué que «si on n’avait pas ajusté le taux (de taxation), nous aurions eu des revenus additionnels autour de 26 millions$. Mais l’objectif n’est pas d’avoir des revenus additionnels (grâce au rôle d’évaluation)». Pour des raisons légales, la marge de manœuvre de la Ville pour tempérer les hausses de taxes est limitée pour les 6 logements et plus et pour les terrains vagues.

Selon Luc Monty, directeur général de la Ville, le compte de taxes annuel moyen pour l’unifamilial augmentera de 19$. Pour les propriétaires de condos, la baisse moyenne sera de 65$.

Notons que le nouveau rôle d’évaluation ne tient pas compte de la forte effervescence des derniers mois sur le marché immobilier à Québec. La Ville de Québec a donc prévenu d’emblée les propriétaires de maisons qu’ils «risquent de percevoir un écart significatif» entre ces chiffres et leurs propres estimations de la valeur de leur résidence sur le marché.

Le non résidentiel

Pour les immeubles non résidentiels, la crise sanitaire actuelle a eu un impact important même si la valeur moyenne est en hausse (+2,7%).

Source: Ville de Québec

Les centres et les immeubles commerciaux ont par exemple connu une baisse (- 7%). Idem pour les hôtels et motels (- 10,3%). Pour les restaurants, une hausse minime de 0,4% a été calculée. Par contre, le secteur industriel s’en sort bien (+10,2%).

«Les grands centres commerciaux sont plus affectés que les petits», a résumé Éric Racine, directeur du Service de l’évaluation.

Dans l’agglomération de Québec, la valeur totale du parc immobilier est passée de 88 G$ à 91G$, soit une hausse globale de 3,5%.

Il est possible de contester le nouveau rôle d’évaluation d’ici le 30 avril 2022. Le nouveau rôle sera consultable ici.

Les données présentées jeudi matin par la Ville de Québec confirment les informations publiées il y a trois semaines par Le Journal qui s’était basé sur les calculs d’experts.

À VOIR AUSSI