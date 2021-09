Jackie Smith veut surprendre

Plus jeune candidate à la mairie de Québec, Jackie Smith débarque dans la campagne avec des idées tranchées qui font parfois sourciller, mais elle est débordante de convictions.

Cette Ontarienne d’origine, qui aura 40 ans au beau milieu de la campagne électorale, a vite été attirée par la langue française et le Québec. Au secondaire, elle s’est inscrite à plusieurs cours de français, jusqu’à ce qu’un professeur lui recommande d’abandonner. « Tu n’y arriveras jamais », lui a-t-il dit.

Il n’en fallait pas plus pour que la jeune femme persévère et complète un baccalauréat en droit dans la langue de Molière, à l’Université Laval. L’anecdote décrit bien la femme assise devant nous à la Place Limouloise, près d’où elle habite.

Jackie Smith a eu le coup de foudre pour Québec, où elle s’est installée en 2006, lors d’une visite à l’occasion d’un mariage d’amis.

La candidate fait le pari que « tout le monde aime les histoires d’outsiders, qu’elle décrit comme “ces petits qui travaillent vraiment fort, qui n’ont pas tous les avantages, mais qui passent à travers les embûches et les défis et qui ont la capacité de surprendre” »

Très authentique

Il est difficile de voir comment on pourrait demander aux policiers de Québec de ne plus porter leur arme de service sans craindre d’importantes répercussions négatives. Ni comment on peut penser « réduire drastiquement la place de l’automobile » à Québec sans risquer d’amener les citoyens à se braquer.

L’aspirante mairesse reconnaît que ses idées sont « ambitieuses » et elle ne se cache pas de diriger un parti à gauche sur l’échiquier politique. Les centaines de bénévoles qu’a attirés Transition Québec ont pu, selon elle, être recrutés justement parce qu’elle dit les « vraies affaires » et qu’elle se base sur la science pour ré/fléchir à des solutions. En revanche, l’idée de rendre le transport en commun gratuit est intéressante. Celles d’offrir davantage de services de proximité, de transports en commun, de parcs et d’espaces verts en banlieue le sont aussi.

Jackie Smith affirme avoir quitté Démocratie Québec parce que le parti ne partageait pas ses valeurs, en refusant notamment de prendre une position forte contre le troisième lien.

« What you see is what you get ». C’est l’expression qui vient à l’esprit en l’écoutant parler de ses idées et de son programme. Les calculs politiques ne font décidément pas partie de son discours et à cet égard, c’est rafraîchissant.