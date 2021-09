Jeanette Zacarias Zapata succombe à ses blessures

Jeanette Zacarias Zapata serait décédée aujourd’hui à l’hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal suite aux blessures subies lors d’un combat de boxe qui s’est tenu samedi dernier à Montréal.

La nouvelle a été confirmée par plusieurs sources, dont ESPN Deportes et DAZN Mexico.

À peine âgée de 18 ans, l’athlète s’était amenée à Montréal pour se battre contre la Québécoise Marie-Pier Houle lors du gala de «Boxe internationale sous les étoiles», présenté le 28 août par le Groupe Yvon Michel (GYM), au Stade IGA.

La soirée a pris une tournure dramatique à la fin du quatrième round. On a vu Houle attribuer le knock-out quand l’arbitre a mis fin au duel. Visiblement inconsciente, Zapata est restée quelques secondes debout avant de s’effondrer dans les bras de l’arbitre.

Quelques minutes plus tard, la pugiliste a été transportée à l'extérieur de l’arène sur une civière, puis dans une ambulance, vers l’hôpital. La jeune athlète a vu son cas stabilisé, même s’il demeurait critique, le lendemain du combat.

El mundo del boxeo está sufriendo, ofrezco mis condolencias a la familia de Jeanette Zapata. es terrible, estaba en los albores de su vida, descansa en paz guerrera 🙏🏼🖤…Toutes mes sympathies aux proches et à la Famille, le monde de la boxe est en peine…😞 repose en paix🙏🏼 pic.twitter.com/qMKa8ajtFs — Kim clavel (@KKlavel) September 3, 2021

Son entraîneur, Giovanni Martinez, qui est aussi son conjoint, avait été appelé au chevet de Zapata peu après le combat. Selon Le Journal de Montréal, Yvon Michel travaillait d’arrache-pied en tandem avec le Consulat du Mexique à Montréal pour faire venir les parents de Zapata dans la métropole québécoise, afin qu’ils puissent être au chevet de leur fille.

«Je me sens coupable même si je sais que ça fait partie des risques de notre métier, avait avoué Houle au Journal de Montréal, quelques jours après le combat. Tout le monde me dit de ne pas me sentir coupable et que mon combat était propre. Je n’ai pas frappé après la cloche.»

«C’est un incident malheureux. Ça me met à l’envers.»

Un débat relancé

La situation survenue entre Zapata et Houle sur le ring a relancé un vieux débat quant à la boxe au Québec. Dans les jours, voire les heures suivant le combat, plusieurs personnalités du milieu ont fait part de leur opinion, en commençant par Adonis Stevenson, qui a lui-même vécu un traumatisme similaire.

En décembre 2018, au terme d’un duel contre Oleksandr Gvozdyk, Stevenson avait été plongé dans un coma artificiel après avoir été victime d’un traumatisme cranio-cérébral grave.

«Avec ce genre d’accident-là qui lui est arrivé, je vais être honnête avec elle de tout mon cœur: ça serait mieux qu’elle arrête ça», avait-il mentionné à l’Agence QMI.

Plusieurs autres personnalités du milieu, dont Yvon Michel, Marie-Ève Dicaire, Jean Pascal et même la ministre Isabelle Charest, avaient emboîté le pas à Stevenson afin d’émettre leur opinion sur le tragique incident.