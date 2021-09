Les assurances sont-elles toujours nécessaires?

Je vis avec un homme brouillon qui s’intéresse à une tonne de choses, mais ne connaît rien à fond. Après des études supérieures, il préfère travailler dans le commerce de détail où c’est moins stressant.

On a emménagé dans un nouveau logement en juin pour être plus à l’aise que dans mon petit quatre et demi, qu’on partageait depuis deux ans. J’ai accepté de signer seule le bail, car il préférait conserver son « esprit de liberté », comme il dit. Ainsi, il me verse chaque mois sa part du loyer. Comme il ne possédait à peu près rien, pour s’installer comme du monde, il a fallu investir dans du mobilier acheté sur Kijiji et IKEA, et payé moitié/moitié.

Pour ça, il n’a pas rechigné, mais quand est venu le temps d’assurer notre logement et son contenu, il a refusé d’investir là-dedans. Selon lui, on a si peu comme valeur de mobilier que ça n’en vaut pas la peine. Mais pour moi qui viens d’une famille qui a vécu un incendie jadis, je stresse au bout. J’aimerais le convaincre de le faire, ne serait-ce que pour me rassurer. Comment y parvenir sans créer une tempête ?

Anxieuse

Ce garçon manque de la plus élémentaire courtoisie et vous devriez le lui dire de ma part. Le seul fait que vous ayez traversé un incendie devrait l’inciter à vous sécuriser dans cette aventure à deux.

Si je me fie à Daniel Germain, collaborateur au Journal pour la chronique « Dans vos poches », vous n’êtes pas seule dans cette galère. Selon un sondage mené en 2017 par le Bureau d’assurance du Canada, 37 % des locataires ne seraient pas assurés.

Toujours selon lui, « ... tous ces gens ont tort parce qu’ils sous-estiment la valeur de leurs biens, qu’une assurance locataire tourne autour d’à peine 311 $ par année, et que la clause “responsabilité civile” qui en fait aussi partie protège le locataire contre toute poursuite d’un tiers face à une perte subie et dont il serait responsable ».

À votre place, je le mettrais devant un fait accompli en m’inscrivant à une assurance habitation et en lui refilant sa part de la note. N’attendez pas qu’un sinistre se produise pour lui mettre sous le nez la valeur de vos biens à remplacer (vaisselle, mobilier, vêtements, etc.) qui, selon les assureurs, tourne autour de 7400 $ en moyenne.