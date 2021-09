Les Athletics gagnent avant de retrouver les Blue Jays

Avant d’affronter les Blue Jays de Toronto dans une lutte sans merci pour une participation aux éliminatoires, les Athletics d’Oakland ont résisté à une poussée des Tigers pour signer une cruciale victoire de 8 à 6, jeudi à Detroit.

Des circuits de Jed Lowrie et de Mark Canha ont permis aux visiteurs d’amorcer leur duel du jour sur les chapeaux de roue avec une récolte de quatre points dès la manche initiale. Des doubles de Starling Marte, Yan Gomes et Khris Davis lors des trois manches suivantes ont ensuite forgé une avance de huit points.

Mais les Tigers ont promptement réagi avec trois circuits qui ont rétréci l’écart à deux points en septième. Harold Castro (un point), Akil Baddoo (deux points) et Jeimer Candelario (trois points) ont été à l’origine de cette remontée.

Le partant des Athletics, Frankie Montas (11-9) a bien fait jusqu’en début de septième manche. Il a finalement cédé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers, retirant sept adversaires sur des prises.

En relève, Deolis Guerra a toutefois failli tout gâcher en donnant trois points sans réussir le moindre retrait. Mais Andrew Chafin et Sergio Romo ont limité leurs adversaires à une frappe en lieu sûr en deux manches et un tiers pour protéger la victoire de la formation californienne. Romo a d’ailleurs enregistré son deuxième sauvetage de la saison et son 136e en carrière.

Dans l’autre clan, le partant Matt Manning (3-6) acceptera certainement une part du blâme dans la défaite puisqu’il a alloué huit points, autant de coups sûrs et trois passes gratuites en seulement trois manches et deux tiers. Miguel Del Pozo, Derek Holland et Alex Lange ont ensuite limité les dégâts en blanchissant les A’s pour le reste de la rencontre.

Dans la course de la Ligue américaine, les A’s et les Jays étaient respectivement à deux et cinq matchs des Red Sox de Boston, qui ont vaincu les Rays de Tampa Bay au compte de 4 à 0 en soirée.

Les Phillies en feu

Dans la Nationale, les Phillies de Philadelphie ont poursuivi leur lancée victorieuse en vertu d’un gain de 7 à 6 contre les Nationals à Washington.

Avec un sixième triomphe d’affilée, le club de la Pennsylvanie se retrouve à deux matchs des Reds de Cincinnati. Les Nationals, pour leur part, ont subi la défaite à leurs cinq dernières sorties.