Photo courtoisie

Depuis hier (et jusqu’au 30 septembre), Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt amasseront des fonds pour appuyer 235 organismes locaux à travers le pays, dont trois à Québec, avec le retour de la campagne Les Héros Lowe’s Canada. Pendant ces 30 jours, les clients des magasins participants seront invités à effectuer des dons à la caisse pour soutenir la cause locale choisie par leur magasin. Au terme de la campagne, Lowe’s Canada bonifiera de 50% les sommes amassées aux 311 emplacements participants, jusqu’à concurrence de 2000$ par établissement. Chez nous, les Réno-Dépôt de Québec (Marais) et de Sainte-Foy (Blaise-Pascal) ainsi que RONA Québec (boulevard de l’Ormière) appuieront l’organisme Solidarité Familles, et les Réno-Dépôt de Beauport (Joseph-Casavant) et RONA L’entrepôt Québec (Bouvier) soutiendront respectivement Laura Lémerveil et le Centre de crise de Québec.

Du cœur au golf

Photo courtoisie

On connaît tous l’expression «avoir du cœur à l’ouvrage». Bernard Cantin, cardiologue et chef du service de cardiologie à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et membre du Club de golf La Tempête de Lévis, avait plutôt «le cœur au golf» si l’on peut dire, le 8 août dernier. Celui qui a déjà vu mes artères de près, sur écran géant, à l’IUCPQ, a réalisé un trou d’un coup au trou numéro 5 de La Tempête à l’aide de son fer 8. Les témoins de l’évènement, Martin Clément, Raphaël Clément et Julien Châteauvert, n’ont, semble-t-il, pas ressenti de malaise, si ce n’est une énorme fierté devant la réaction du bon docteur voyant sa balle disparaître dans le trou.

Nomination

Photo courtoisie

Félicitations à Noé Paré-Julien (photo)! Il devient ce jour le directeur général du Centre récréotouristique des Hautes Terres (CRDHT) de Sainte-Brigitte-de-Laval, dont l’ouverture est prévue en décembre 2021. Détenteur d’un baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure, le nouveau directeur général, qui maîtrise le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais, possède une expérience d’une quinzaine d’années en activités de plein air et touristiques et présente des certifications comme entraîneur et instructeur de ski de fond, d’escalade, de kayak de mer et de camping sans traces, et aussi de niveau deux de la Fédération des entraîneurs de ski alpin du Canada et de l’Alliance des moniteurs de ski alpin du Canada. Le CRDHT, organisme sans but lucratif, offrira une variété d’activités de plein air et d’aventures écoresponsables, quatre saisons.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 septembre 1996. Une foule de 6000 spectateurs assiste au premier match du Rouge et Or football de l’Université Laval, au stade du PEPS; une défaite de 22-11 devant les Gaiters de l’Université Bishop’s. L’arrivée de cette formation vise à contrer l’exode des joueurs de football francophones vers les écoles anglophones.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Tremblay (photo), ailier droit du Canadien (1974-1986), instructeur-chef (1996-1997) et analyste à RDS, 65 ans...Jean-François Tremblay, vice-Président BMW Lévis et BMW - MINI Ville de Québec, 59 ans...Salomé Corbo, comédienne québécoise (Caroline Laplante dans Unité 9), 45 ans...Scott Moir, patineur artistique canadien, 34 ans...Salma Hayek, actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américaine, 55 ans...Keanu Reeves, acteur canadien, 57 ans...Guy Laliberté, président fondateur du Cirque du Soleil en 1984, 62 ans...Victor-Lévy Beaulieu, romancier, dramaturge, auteur de téléromans et éditeur, 76 ans...Gerry Duplain, membre et archiviste du Club de golf Royal Québec de Boischatel (retraité d’Hydro-Québec), 94 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 septembre 2006: Clermont Pépin (photo), 80 ans, compositeur de musique classique contemporaine, pianiste, professeur et administrateur d’origine beauceronne... 2018: Claire Wineland, activiste, entrepreneure et auteure américaine... 2015: Denis Roche, 77 ans, écrivain, éditeur et photographe français... 2014 Steven Sotloff, 31 ans, journaliste américain, deuxième otage assassiné en représailles à l'intervention militaire de la coalition internationale en Irak et en Syrie.... 2013: Gérard Paradis, 92 ans, acteur et chanteur québécois... 2013: Valérie Benguigui, 47 ans, actrice française... 2013: Jacques Henripin, 87 ans, un des instigateurs de l’étude démographique du Québec... 2010: Roland Arpin, 76 ans, ancien directeur général et fondateur du Musée de la civilisation de Québec... 2002: Claude Larochelle, 71 ans, journaliste sportif québécois.