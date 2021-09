Les Québécois ne s’ouvrent pas assez!

Comme vous le savez, Marie-Claude Lortie, ex-chroniqueuse de La Presse, a été nommée rédactrice en chef du quotidien Le Droit.

Le 6 juillet dernier, madame Lortie (qui n’a jamais caché son admiration pour Justin Trudeau, « un leader qui a l’air d’une vedette de Bollywood quand il investit le plancher de danse dans les soirées indiennes ») a écrit un éditorial sur la nouvelle gouverneure générale Mary Simon.

Plus particulièrement, sur le fait que la nouvelle cheffe d’État du Canada ne parle pas un mot de français.

OUVREZ-VOUS !

Voici des extraits de l’édito de Marie-Claude Lortie.

C’est plus gratiné qu’une pizza aux quatre fromages avec du fromage dans la croûte.

« On n’est pas juste deux cultures, deux langues, au Canada. On est bien plus que ça. »

« Et c’est le temps de le reconnaître, de le dire, et de faire preuve d’une générosité et d’une ouverture essentielles, si on veut cheminer comme pays, dans toute notre complexité. »

Eh oui, les amis : parce que madame Simon est inuite, il faut accepter qu’elle ne parle pas français !

C’est ça, la diversité ! Il faut s’ouvrir !

Et qui doit s’ouvrir le plus, selon vous ? Les francophones !

Si madame Simon ne parlait pas un mot d’anglais, comment auraient réagi les anglophones du Canada, selon vous ?

L’auraient-ils pris en riant ? Auraient-ils dit : « Mais quelle belle occasion de s’ouvrir ! »

C’est drôle, hein ?

C’est toujours les francophones qui doivent « s’ouvrir » aux autres afin de prouver qu’ils ne sont pas racistes !

On ne demande jamais ça à aucune autre communauté !

Ce sont toujours les francophones et les Québécois qui doivent « faire un pas vers l’autre » !

POURQUOI VOUS NE VOUS OUVREZ PAS ?

Autre extrait du texte de madame Lortie.

« Ce n’est pas le temps de se braquer contre une gouverneure qui ne parle pas français.»

« Il est temps plutôt de lui ouvrir nos portes et nos cœurs. De lui tendre la main. De la féliciter. »

Oui, chers francos !

Arrêtez de toujours penser à votre langue !

Arrêtez de toujours penser à vos droits !

Ouvrez votre cœur ! Tendez votre main !

Le PM du pays nomme une gouverneure générale qui ne parle pas l’une des deux langues officielles du pays ?

Bah ! Pourquoi en faire un plat ?

Encaissez la claque qu’il vous balance, et gardez le sourire !

Profitez de la situation pour prouver aux Canadiens qu’ils ont tort de vous traiter d’arriérés !

MAIS OUVREZ-VOUS, BON DIEU !

Toujours la même histoire...

Avant, il ne fallait pas défendre notre langue, car ça faisait de la peine aux anglophones.

Après, il ne fallait pas défendre notre langue, car ça faisait de la peine aux allophones.

Et maintenant, il ne faut pas défendre notre langue, car ça fait de la peine aux autochtones !

Calvaire !

Jusqu’à quand devrons-nous nous excuser d’exister ?

Comme le dit souvent Mathieu Bock-Côté à l’émission que j’anime à QUB radio, c’est comme si nous étions de trop dans ce pays !

En passant, une question comme ça...

Le Droit n’est-il pas censé être un journal qui défend le fait français à Ottawa ?

Si madame Lortie aime tant l’ouverture, pourquoi n’a-t-elle pas prêché par l’exemple en écrivant son éditorial en inuktitut ?