L’homme d’affaire Giuseppe Borsellino est décédé

Un des plus riches et influents propriétaires immobiliers au Québec, Giuseppe Borsellino, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 80 ans, des suites d’une crise cardiaque.

Borsellino était président et fondateur du Groupe Petra, qui possède pas moins de 185 adresses au centre-ville de Montréal, dont certains des plus emblématiques comme le 1000 de la Gauchetière et la Tour CIBC.

Figure très connue de la communauté italienne à Montréal, il avait immigré au Canada en 1954, à l’âge de 13 ans, avant de fonder l’entreprise Roma Construction en 1972, puis Petra en 1986.

Il était marié à Elina Saputo, soeur de l’homme d’affaire montréalais bien connu Lino Saputo.

En janvier 2020, Borsellino était en vedette dans un reportage de Radio-Canada qui le décrivait comme «l’intermédiaire» entre le caïd mafieux américain Joe Bonanno et Lino Saputo.

Le reportage citait notamment des informations provenant de policiers américains qui enquêtaient sur la mafia.

Il n’a jamais voulu donner sa version des faits mais a prétendu via son avocat n’avoir rien à se reprocher. Ni lui ni Lino Saputo n’ont fait l’objet d’accusations en justice.

