NBA: les joueurs non vaccinés soumis à des protocoles plus stricts

Les joueurs de NBA non vaccinés seront soumis à des protocoles plus stricts, comme une mise à l'écart de leurs coéquipiers vaccinés et une soumission à des tests plus nombreux, a rapporté ESPN jeudi.

Selon la chaîne américaine, qui a détaillé les nouveaux protocoles non définitifs de la saison prochaine, les joueurs non vaccinés se verront attribuer des casiers éloignés des autres joueurs.

Ils devront également s'asseoir dans des zones différentes, notamment lors des repas et voyages en avion ou bus.

Parmi les autres propositions, des tests plus fréquents seront imposés les jours d'entraînement et de matches, voire deux fois les jours de match. En cas de contact avec une personne infectée, les joueurs non vaccinés seront soumis à une quarantaine de sept jours.

Les règles seront moins contraignantes pour les joueurs vaccinés puisqu'ils n'auront besoin d'un test qu'en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact. Dans ce dernier cas, la quarantaine ne serait d'ailleurs pas obligatoire.

Selon ESPN, des discussions sont toujours en cours entre la ligue et l'association des joueurs de NBA pour définir ces protocoles.

La saison régulière 2021-2022 débute le 19 octobre prochain.