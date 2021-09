Rouge et Or: bon départ pour deux vétérans

Il est rare que Glen Constantin encense un de ses joueurs, mais le pilote lavallois a eu d’excellents mots pour le secondeur Alec Poirier. Il a mentionné que le joueur à sa troisième année d’éligibilité avait eu un des meilleurs matchs qu’il avait vu à cette position depuis qu’il est en poste.

Compte tenu du solide historique de l’équipe à cette position, le compliment est très flatteur à l’endroit de Poirier qui n’en faisait pas un cas spécial.

«C’est certain que c’est plaisant à entendre, mais je n’ai pas joué un match parfait et il y a des choses à travailler. Je ne regarde pas dans le passé, mais bien dans le futur ce qui veut dire la prochaine partie.»

L’athlète originaire de Laval avoue quand même que la dernière rencontre n’avait pas la même signification que les autres avec cette longue pause de 659 jours.

«J’ai ressenti une certaine pression avant la joute. Il y avait des choses que je n’étais plus habitué à faire pendant la période d’échauffement. Dès que j’ai sauté sur le terrain, je suis retourné en 2019 et il n’y avait plus rien qui existait», précise celui qui avoue avoir très peu conscience de la foule lors d’une partie.

Calibre différent

Le secondeur essaie également d’épauler les plus jeunes joueurs de la formation avec la différence marquée entre le niveau universitaire et le collégial.

«J’ai averti les jeunes joueurs que le football à trois essais est très différent de celui à quatre essais. Le tempo est beaucoup plus rapide sur le terrain et il n’y a jamais de pause pour se reposer. J’essaie simplement de les guider.»

Porteur comblé

Luca Perrier a franchi le cap des 100 verges par la voie terrestre lors du dernier match, une excellente façon pour le produit du CNDF de commencer la saison.

Photo Jean Carrier

«C’est plaisant de débuter aussi fort. Ça donne une petite confiance faire des gros jeux dans un match serré. Je donne crédit aux joueurs devant moi qui ont bloqué de façon magistrale.»

La profondeur à la position de porteur a été soulignée par Perrier qui pense qu’il est fort possible qu’un nouveau porteur se démarque lors de la prochaine rencontre.

«Ce ne serait pas surprenant de voir un autre joueur prendre le relais. Notre groupe est excellent et tout ce que tu peux faire c’est d’être prêt quand l’entraîneur appelle ton numéro.»

Préparation globale

Les préparatifs pour la rencontre face aux Stingers ne sont pas encore achevés. Perrier souligne que l’attaque lavalloise essaie simplement d’améliorer son synchronisme pour son rendez-vous à Concordia.

«Ça prend toujours un peu plus de temps pour une offensive avant de prendre son rythme et c’est ce qu’on travaille à l’entraînement. On se prépare de façon globale à toutes les situations possibles.»

Arrêt bénéfique

L’étudiant en gestion de la relation du consommateur semble être maintenant en plein contrôle de son environnement. Ce n’a pas toujours été le cas puisque le porteur a quitté après sa saison recrue avant de revenir avec l’équipe après une pause d’un an du football.

«J’avais des difficultés scolaires et j’avais subi une blessure à un pied. Je me mettais beaucoup de pression sur les épaules et j’ai appris à me faire confiance et à profiter de chaque instant. Étrangement, la pandémie a été avantageuse dans mon cas pour renforcer ce sentiment.»