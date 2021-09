RTC: un retard de plusieurs mois pour le Flexibus

Le service Flexibus, une sorte de taxi-bus que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) devait progressivement déployer à partir de la fin de cet été, ne verra finalement pas le jour avant 2022.

C’est ce que le RTC a fait savoir, jeudi après-midi, par voie de communiqué de presse. «Un élément reste à être complété et c’est l’acquisition des véhicules. Le RTC et son fournisseur éprouvent des difficultés d’approvisionnement, ce qui entraîne des délais de livraison des véhicules», explique-t-on.

On ajoute «qu’en raison de la situation mondiale observée dans l’industrie automobile, notamment au niveau de la chaîne d’approvisionnement, la livraison des fourgonnettes subit un contretemps. C’est pourquoi il y a un décalage pour la mise en service».

Les dates précises du lancement du nouveau service seront communiquées ultérieurement, mais il est déjà acquis que cela ne se fera pas avant 2022.

Deux contrats attribués

Dans ce dossier, deux contrats ont été attribués au cours des derniers mois. Taxi Coop Québec a obtenu le contrat d’exploitation du service et est en charge de l’acquisition des véhicules. De son côté, Via Mobilité LLC détient le contrat pour l’acquisition d’une solution informatique pour la planification et l’exploitation du système de transport collectif.

Annoncé en février dernier, le Flexibus est censé améliorer la desserte des banlieues éloignées de Québec.