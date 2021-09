Saquon Barkley a de «bonnes chances» de jouer

Les partisans des Giants de New York peuvent vivre d’espoir, puisqu’il y aurait de «bonnes chances» que le porteur de ballon Saquon Barkley soit en uniforme pour le premier match des siens, le dimanche 12 septembre.

• À lire aussi: Zach Ertz passe l’éponge

• À lire aussi: Sitôt partis, sitôt revenus dans la NFL

C’est ce qu’a révélé une source au fait du dossier au réseau ESPN, jeudi.

Du côté de l’équipe de la NFL, on indique qu’une décision sera prise au cours de la prochaine semaine.

La saison dernière, Barkley s’est déchiré plusieurs ligaments au genou droit lors de la deuxième semaine d’activités. Pendant la présente présaison, le demi offensif n’a pas participé à aucun match préparatoire des Giants.

L’entraîneur-chef Joe Judge a dit à de nombreuses reprises qu’il désirait prendre son temps avec son athlète, et ce, dans le but de favoriser une guérison complète.

À sa première campagne dans le circuit Goodell, en 2018, Barkley a amassé 2028 verges de gains et 15 touchés au sol en 16 parties. Il avait d’ailleurs été nommé recrue de l’année en attaque. La saison suivante, il avait récolté 1441 verges et huit majeurs par la course en 13 rencontres.

Les Giants amorceront leur saison 2021 contre les Broncos de Denver au MetLife Stadium. Si jamais Barkley n’est pas en mesure d’être de ce rendez-vous, le club new-yorkais devrait faire confiance à Devontae Booker comme porteur de ballon numéro 1.