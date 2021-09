Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine: entente de principe entre la STQ et le syndicat Unifor

Une entente de principe est intervenue entre la Société des traversiers du Québec (STQ) et le syndicat Unifor concernant les employés non brevetés de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine.

L’entente de principe sera maintenant soumise aux syndiqués en vue d’être entérinée.

«La STQ est heureuse d’être parvenue à une entente de principe juste et équitable avec le syndicat Unifor représentant ses employés non brevetés de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Nous avons écouté les revendications tout à fait légitimes de ses membres et avons trouvé, avec eux, des solutions pour rendre leurs conditions de travail encore plus attrayantes tout en respectant la capacité de payer des Québécois», a indiqué le PDG de la STQ, Stéphane Lafaut, dans un communiqué.

«Les deux parties ont travaillé en toute bonne foi pour parvenir à des compromis gagnant-gagnant, sans que nos clients soient affectés par des moyens de pression. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour la STQ, ses clients et ses employés», a-t-il ajouté.

Le syndicat Unifor a confirmé que ses membres «seront amenés à se prononcer prochainement sur le contenu de l'entente qui demeure pour moment sous scellé», a dit par courriel le conseiller syndical Simon Lavigne.

Avis de grève

Par ailleurs, la STQ a indiqué que l’avis de grève déposé par les employés non brevetés affiliés à la CSN pour la fin de semaine de la fête du Travail est toujours d’actualité ainsi que celui touchant aux employés brevetés affiliés aux Métallos. «Rappelons que si ces grèves sont maintenues, l’horaire sera perturbé ou interrompu dans cinq traverses entre le 3 et le 6 septembre», a indiqué la STQ.