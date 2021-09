Une fin de semaine déterminante pour les Blue Jays

La série de trois matchs du weekend opposant les Athletics d’Oakland aux Blue Jays de Toronto risque d’en dire long sur la destinée de l’équipe du gérant Charlie Montoyo.

Ayant gagné deux fois sur trois contre les Tigers de Detroit, puis les Orioles de Baltimore, depuis le début de leur séjour à domicile, les Jays tenteront de continuer leurs bonnes habitudes, sauf que l’adversaire sera plus tenace et déterminé. Effectivement, avant les matchs de jeudi, la formation californienne accusait un retard de deux parties dans la course au meilleur deuxième de la Ligue américaine de baseball; de son côté, Toronto se trouvait à quatre matchs.

Aussi, rien ne sera évident dans le camp des Jays d’ici la fin du calendrier régulier. Après la visite des Athletics, ils se frotteront quatre fois aux Yankees à New York. Également au programme, il y aura six duels face aux Rays de Tampa Bay, ainsi que trois autres affrontements contre les Bombardiers du Bronx – cette fois au Rogers Center – dans la dernière semaine de la saison.

Cependant, les porte-couleurs de l’équipe ont toujours confiance en leurs moyens.

«Notre club est bien équilibré, nous voyons le bas de notre rôle offensif accomplir de belles choses, a déclaré au site MLB.com le joueur de deuxième but Marcus Semien, qui croisera le fer avec son ancienne organisation dès vendredi. Évidemment, Vladimir Guerrero fils était en feu dans les deux premiers matchs [face aux Orioles], mais nous pouvons vous battre de plusieurs façons. C’est bien de voir [Alejandro] Kirk connaître une grosse présence au bâton pour faire avancer des coureurs, ainsi que [Randal] Grichuk à la fin.»

La contribution de tous est indispensable

Celui-ci a ainsi lancé les siens en avant pour de bon, mercredi, avec un ballon-sacrifice en fin de huitième manche, dans un gain de 5 à 4 aux dépens de Baltimore. Aussi, chaque élément devra collaborer pour mener l’équipe ontarienne à bon port. C’est notamment le cas de Semien, auteur d’un 33e circuit en 2021 dans le dernier match.

«Ça donne de bonnes sensations. Je crois avoir obtenu de nombreuses longues balles tôt dans l’année et je suis demeuré constant sur le plan de la puissance. Je vais le prendre, a-t-il déclaré. Je suis heureux de nous avoir permis de prendre les devants rapidement. Je sais que c’est quelque chose que nous voulons faire.»

-Le partant de Montoyo pour le duel de vendredi n’avait pas été identifié en après-midi, jeudi. Le gaucher Sean Manaea sera au monticule pour Oakland.