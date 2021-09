Une idée farfelue des conservateurs

Le programme électoral d’Erin O’Toole pour la radiodiffusion et les télécommunications comporte d’intéressantes propositions (j’y reviendrai), mais pour Radio-Canada, c’est plutôt farfelu.

Se voulant sans doute original et innovateur, le parti conservateur suggère d’entrée de jeu qu’on fasse des réseaux anglais (CBC) et de Radio-Canada deux entités corporatives distinctes l’une de l’autre. Cher monsieur O’Toole, vous êtes bien mal renseigné. Il n’y a pas de divorce à instruire, le mariage des deux réseaux n’ayant jamais été consommé. Radio-Canada et la CBC ont un même PDG et un seul conseil d’administration, mais le couple n’a jamais copulé. Il fait chambre à part depuis 1952.

À Toronto, la plupart, sinon tous les employés de la CBC n’ont jamais écouté une seule émission de Radio-Canada. Au moins 99 % du personnel du boulevard René-Lévesque à Montréal ne saurait situer la maison-mère de Toronto, même si l’édifice de la rue Front est gigantesque. Au conseil d’administration, malgré l’existence obligatoire de la traduction simultanée, les débats se font presque uniquement en anglais. Les administrateurs anglophones se fichent de ce que fait le réseau francophone et vice-versa.

LA CBC N’EST PAS SORTIE DU BOIS

Le programme d’Erin O’Toole ne laisse aucun doute sur les intentions de son parti concernant la CBC. Après avoir souligné la pertinence de Radio-Canada, de CBC Radio et de CBC North (qui diffuse partout dans le Yukon, les Territoires, le Nunavut et le Nunavik), les conservateurs s’interrogent sur la pertinence du réseau anglais tel qu’il existe.

Ils sont loin d’être les seuls Canadiens à le faire. La plupart des anglophones déplorent qu’on donne plus d’un demi-milliard à un réseau dont l’écoute se maintient autour de 5 % depuis des années. C’est quatre fois moins que le réseau français. Alors, qu’entend faire O’Toole ? Il y a quelques mois, il avait promis de réduire de moitié le budget de la CBC, de couper tous les fonds de ses plateformes numériques et de privatiser la CBC d’ici à la fin de son premier mandat. Sauf, le réseau français !

Depuis, il a mis de l’eau dans son vin, mais il n’y a pas de quoi pavoiser pour autant. O’Toole entend d’abord réduire la présence de la CBC en ligne parce qu’elle nuit, dit-il, aux journaux et aux médias privés en ligne. Il veut ensuite mettre fin aux commandites Tandem et aux plateformes payantes comme tou.tv Extra avant de s’attaquer au gros morceau : réduire le budget de la CBC et réorienter son mandat pour le modeler sur celui de PBS aux États-Unis.

LA SRC AURAIT LA VIE SAUVE

Du coup, la CBC cesserait de concurrencer la télévision privée. La plupart des Canadiens anglophones applaudiront le projet, car ils trouvent exorbitant le budget de la CBC et se considèrent déjà très bien servis par CTV, Global et les Netflix de ce monde.

Désireux de ménager le Québec dont il a grand besoin pour gagner le pouvoir, O’Toole a un plan très spécial pour le réseau français. Après en avoir fait une société séparée et distincte de la CBC, il lui ménagerait un budget comparable au budget actuel (environ un demi-milliard). Il l’investirait ensuite de la responsabilité de promouvoir la culture française au Québec et à travers tout le pays.

Les Québécois seraient bien mal venus de s’objecter à une pareille entreprise, même si plusieurs téléspectateurs, dont je suis, espèrent toujours que Radio-Canada augmentera le niveau culturel de son contenu. Surtout si elle devait devenir le fer de lance de la langue et de la culture française au pays.